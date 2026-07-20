El Carnaval de Gualeguaychú analiza una propuesta para instalar camarotes VIP estilo Río de Janeiro

La Comisión del Carnaval de Gualeguaychú se encuentra evaluando una propuesta innovadora que podría transformar la estética y la oferta del corsódromo local. Se trata de la instalación de camarotes VIP, una modalidad exclusiva similar a la que caracteriza al Sambódromo de Marquês de Sapucaí en Río de Janeiro.

La iniciativa, presentada por el productor correntino Esteban Centeno, fue confirmada en RADIO MÁXIMA por el presidente del Club Juventud Unida, Cristhian Gómez, quien forma parte de la Comisión del Carnaval.

El proyecto incluye la construcción de dos camarotes enfrentados en la zona de tribunas de madera (antes de llegar a la zona de la Casa Rosada), la incorporación de un espacio estilo boliche y la instalación de más de 200 metros de pantallas LED.

Una apuesta necesaria frente a la crisis

El objetivo central de esta propuesta es darle un "vuelco de crecimiento" al espectáculo, que enfrenta desafíos económicos crecientes cada temporada. Para Gómez, integrar este tipo de servicios premium no es solo una cuestión estética, sino una necesidad financiera.

"Queremos darle un vuelco al Carnaval hacia el crecimiento, porque lamentablemente cada año se va haciendo más complicado lo económico para cada club. Nos parece que es algo renovador que le haría bien al Carnaval", expresó el dirigente.

Definición inminente

Si bien el proyecto ha despertado el interés de instituciones como Juventud Unida, la decisión final aún no está tomada. El futuro de los camarotes VIP será resuelto mediante una votación de los cinco clubes que integran la Comisión del Carnaval del País.

El tiempo apremia para los dirigentes, ya que, de aprobarse la iniciativa, los trabajos de infraestructura deberían comenzar en breve.