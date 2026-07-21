Aprehendieron a un hombre en la madrugada: tenía pedido de detención

En la madrugada de este martes, alrededor de las 04:00 h, personal de Comisaría Primera que realizaba tareas de patrullaje preventivo por calle Paraná, al llegar a la intersección con 3 de Caballería, procedió a identificar a un hombre que circulaba por el lugar.

Al corroborar sus datos personales, se constató que el hombre, de 40 años de edad, registraba un pedido de detención vigente, con disposición de ser aprehendido en el lugar donde fuera habido.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso la inmediata aprehensión del individuo. Tras ser notificado de sus derechos y garantías, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Botón antipánico activado

En la madrugada de este martes, alrededor de la 01:40 h, personal de Comisaría Primera acudió a inmediaciones de calles Hernández y Andrade tras la activación de un Botón Antipánico (BAP).

Al arribar al lugar, una mujer de 26 años manifestó que su ex pareja, un hombre de 27 años sobre quien pesan medidas judiciales de restricción, se encontraba tocando el timbre de su domicilio.

De inmediato, se realizó un patrullaje preventivo por la zona, logrando localizar al hombre cuando caminaba a aproximadamente dos cuadras de la vivienda de la denunciante.

Informado el fiscal de Género en turno sobre lo sucedido, dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de Desobediencia Judicial. El mismo fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.