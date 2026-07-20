Pueblo Belgrano promociona su oferta turística en la Rural de Palermo

Durante el fin de semana, Pueblo Belgrano formó parte del Stand de Entre Ríos en el inicio del a Expo Rural de Palermo, que tuvo una importancia afluencia de visitantes.

Miles de familias, productores, empresarios y turistas recorrieron los pabellones y espacios al aire libre, convirtiendo a la Expo Rural nuevamente en uno de los eventos más importantes del país.

El stand de Entre Ríos fue muy visitado y dentro del mismo, Pueblo Belgrano pudo promocionar su oferta turística formando parte de la Microregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

Hubo distintos shows artísticos dentro de un ambiente muy favorable para la promoción turística, con visitantes interesados en planificar escapadas y ansiosos de conocer el sur de la provincia como una alternativa de turismo.