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Guale PROMOCIÓN

Pueblo Belgrano promociona su oferta turística en la Rural de Palermo

Pueblo Belgrano promocionó su oferta turística junto a la Microregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

20 Jul, 2026, 09:04 AM
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Durante el fin de semana, Pueblo Belgrano formó parte del Stand de Entre Ríos en el inicio del a Expo Rural de Palermo, que tuvo una importancia afluencia de visitantes.

 

Miles de familias, productores, empresarios y turistas recorrieron los pabellones y espacios al aire libre, convirtiendo a la Expo Rural nuevamente en uno de los eventos más importantes del país.

 

El stand de Entre Ríos fue muy visitado y dentro del mismo, Pueblo Belgrano pudo promocionar su oferta turística formando parte de la Microregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

 

Hubo distintos shows artísticos dentro de un ambiente muy favorable para la promoción turística, con visitantes interesados en planificar escapadas y ansiosos de conocer el sur de la provincia como una alternativa de turismo.

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