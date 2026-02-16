Detuvieron a un hombre tras un pedido de auxilio por violencia de género

El hecho se registró alrededor de la 01:30, cuando personal policial acudió al lugar tras un aviso del Comando Radioeléctrico. Al arribar, los efectivos observaron a una mujer de 32 años que pedía ayuda desde una ventana y denunciaba haber sido agredida físicamente por su pareja.

Si bien la víctima manifestó en un primer momento que no deseaba radicar denuncia, la situación fue informada a la Fiscalía interviniente, que dispuso la detención del hombre y la correspondiente entrevista policial a la mujer.

El acusado fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor.

Temas POLICIALES