Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre tras un pedido de auxilio por violencia de género

Un hombre de 31 años fue detenido en la madrugada de este lunes luego de un episodio de violencia de género ocurrido en inmediaciones de Presidente Perón y 3 de Caballería.

16 Feb, 2026, 10:12 AM

El hecho se registró alrededor de la 01:30, cuando personal policial acudió al lugar tras un aviso del Comando Radioeléctrico. Al arribar, los efectivos observaron a una mujer de 32 años que pedía ayuda desde una ventana y denunciaba haber sido agredida físicamente por su pareja.

 

Si bien la víctima manifestó en un primer momento que no deseaba radicar denuncia, la situación fue informada a la Fiscalía interviniente, que dispuso la detención del hombre y la correspondiente entrevista policial a la mujer.

 

El acusado fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor.

POLICIALES

