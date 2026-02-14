Gran convocatoria en el cierre de los corsos Matecito y la diversión de los entierros

Más de 18 mil personas disfrutaron de una verdadera fiesta popular en el Corsódromo, donde 50 grupos de Entierros le pusieron color, creatividad y emoción al gran cierre de los Corsos Populares Matecito.
Este viernes la ciudad vivió una edición inolvidable del tradicional Entierro de Carnaval, marcando el cierre de una temporada cargada de trabajo colectivo, compromiso vecinal y pasión carnavalera. El Corsódromo fue escenario de una celebración imponente por su convocatoria, organización y despliegue, donde todo acompañó de manera impecable el desarrollo de la noche.
El gran ganador de la noche fue El Entierro de Pinocho, que se consagró con 110 puntos tras una destacada puesta en escena. El segundo lugar fue para El Entierro de la Cumbia, con 108 puntos, mientras que el tercer puesto quedó en manos de El Entierro del Canario 2025, con 106 puntos. Los premios fueron anunciados al finalizar el desfile, en medio de una gran expectativa y el festejo de las agrupaciones.
Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y los concejales Raymundo Legaria, Juan Pablo Castillo y María José Carro. La conducción del evento estuvo a cargo de María José Carro y Néstor Basaldua, quienes guiaron la velada con entusiasmo y cercanía.
La noche abrió con la agrupación municipal del Área de Adulto Mayor, Esencialmente Divertidos. Luego se presentaron los ganadores en el rubro Murga, Los Cocoliches, y en Conjunto Carnavalesco, Vieja Fantasía. También se destacó la participación de Comparsa Esperanza, de Pueblo Cazes: con 19 años desde el inicio del proyecto, hoy cuenta con más de 50 integrantes entre cuerpo de baile y batucada. La temática de este año fue “Cómo te quiero mi Selección Argentina”, reflejando el espíritu de una gran familia que disfruta del carnaval cada verano.
50 entierros
Más tarde llegó el momento más esperado con el desfile de los 50 Entierros de Carnaval, donde sus integrantes desplegaron toda su creatividad a través de personajes tradicionales como La Llorona, La Viuda, El Muerto, La Corona, El Sacerdote y el Ataúd.
Las agrupaciones participantes fueron:
Entierro de los Amantes
El Entierro de la Guapa
El Entierro de “Es Solo una Amiga”
El Entierro del Amante
Por Culpa de la Tararira
La Última y Nos Vamos
El Entierro del Canario 2025
El Entierro del Padre
Un Entierro de los Locos Divertidos del Carnaval
Novio que Murió en el Altar
El Entierro de la Pobreza
El Entierro del Fisura: Herencia en Disputa
El Entierro del Guardavidas
La Oveja Negra
El Entierro de la Solapa
El Entierro de la Novia del Cachamay
La Muerte de Cartoon Network
El Entierro del Cachamay
Entierro del Pelado
Entierro de Raquel
Entierro de la Momia
Lo Viejo Funciona
Entierro del Casi Runner
El Entierro del Pescador de los Mil y un Descuentos
El Entierro de las Harinas
El Entierro del Albañil
El Entierro de la Juventud
El Entierro de Pinocho
Un Clásico Entierro Tropical
La Última Gira del Tío Borracho
La Muerte de Scooby
El Entierro del Reglamento
Lo Mataron en las Redes
El Entierro del Más Carito
El Entierro de “Tito de la Cruz”
Viernes 13, el Entierro de Drácula
Entierro de la Coqueta
El Entierro de Lamm
El Entierro de la Cumbia
La Muerte de las Cadeterías
Pato Viudo
El Entierro de la Tota
El Entierro del Andariego
El Entierro del Cantinero
La Muerte del Capibara al Vino
Muerte de la Víbora
La Muerte del Negro sin Sombra
El Tío Infiel
El Entierro del Conde
El Entierro de la Visa Después de las Vacaciones
El jurado estuvo distribuido entre el público, acompañando el recorrido para garantizar una evaluación integral de cada presentación. Los jurados fueron Gabi Girones, Joel Rocha, Renata Dalaglio, Mauricio Viviani, Noemí Peña y Maxi Beneti, quienes evaluaron la creatividad, la originalidad, el desarrollo de cada propuesta, la puesta en escena, el trabajo artesanal, la caracterización de personajes y la coordinación grupal.
El cierre musical estuvo a cargo de Eme Cumbia, que hizo bailar a todo el Corsódromo, acompañado por la tradicional máquina de espuma que aportó aún más diversión al final de la noche. Durante toda la jornada hubo servicio de cantina y venta de espuma, en un predio colmado y con un público que acompañó masivamente cada propuesta.
La organización general estuvo a cargo de Danilo Praderio y Noelia Amarillo, quienes acompañaron a todas las agrupaciones de los Corsos Populares Matecito durante el año y continuaron su labor en esta edición, consolidando un trabajo sostenido y comprometido con la cultura popular.
Desde la Dirección de Cultura se agradece especialmente a las áreas de Defensa Civil, Salud, Seguridad, Tránsito, Prensa y Comunicación, Electrotecnia, Espacios Verdes y Obras Públicas del Gobierno de Gualeguaychú que hicieron posible esta edición. Asimismo, se reconoce el acompañamiento permanente de la Policía, Bomberos y del Hospital Centenario, que dispuso personal y ambulancia para asegurar la cobertura sanitaria del evento.
El Entierro de Carnaval volvió a demostrar que es una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural de la ciudad: una fiesta popular multitudinaria, organizada y llena de creatividad que cerró la edición 2026 de los Corsos Populares Matecito a pura emoción y alegría.