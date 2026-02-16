Domingo con Carnaval post lluvia, y lunes con cierre del finde largo

En la noche del domingo, luego de varias horas de incertidumbre por el mal tiempo, se realizó la octava noche del Carnaval de Gualeguaychú, la segunda de las tres previstas para el finde largo en Gualeguaychú.

Según los organizadores, asistieron más de 20 mil personas que no quisieron perderse el desfile de las comparsas emblemáticas.

El show comenzó con el paso de O'Bahía (Club de Pescadores), le siguió Papelitos, (Club Juventud Unida), luego Ara Yeví (Club Tiro Federal), y cerró la noche el desfile de Marí Marí (Club Central Entrerriano).

Ahora, nos preparamos para cerrar este feriado largo con toda la magia de las comparsas en la novena noche, programada para este lunes 16 de febrero a partir de las 21:30 hs. El espectáculo culminará con el After Billboard de Carnaval, donde Los Tuka Tuka pondrán el toque final de fiesta y diversión para aquellos que hayan disfrutado, previamente, del espectáculo de carnaval.

La entrada general, este lunes, para no residentes, tiene un valor de $40.000; en tanto, los residentes del departamento Gualeguaychú disfrutan de un descuento especial y podrán adquirir su entrada a $ 20.000. Además, este lunes, podrán acceder a cualquier ubicación de los VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación comprando el espacio para cuatro personas.

Finalmente, la emoción no para: el próximo viernes 20 de febrero, el Corsódromo será escenario de la Fiesta de la Elección de la Reina, el evento que coronará a la soberana del carnaval, edición 2026. Las entradas y ubicaciones estarán disponibles a la venta durante esta semana.