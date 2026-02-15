Conocé los horarios de los Museos municipales durante el feriado de Carnaval

Detalle de días y horarios:
-Casa Natal de Fray Mocho sábado y domingo de 10:00 A 13:00. Lunes y martes cerrado.
-Museo Casa de Haedo sábado y domingo de 10:00 A 13:00. Lunes y martes cerrado.
-Museo de la Memoria Popular recibirá al público sábado, domingo, lunes y martes de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.
-Museo Azotea de Lapalma abrirá de sábado a martes de 10:00 a 13:00.
-Museo Ferroviario atenderá sábado, domingo y lunes de 08:00 a 12:00; mientras que el martes abrirá de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00.
-Museo del Carnaval podrá visitarse sábado, domingo y lunes de 09:00 a 13:00.
Desde el Subsecretaría de Cultura, Deportes y Juventud se invita a la comunidad y a quienes visitan la ciudad durante el fin de semana largo a acercarse a los distintos espacios museísticos y disfrutar de propuestas pensadas para toda la familia.