 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale Cultura

Conocé los horarios de los Museos municipales durante el feriado de Carnaval

Durante el fin de semana largo de Carnaval, del 14 al 17 de febrero, los museos de la ciudad abrirán sus puertas con horarios especiales para que vecinos y turistas puedan recorrer y disfrutar del patrimonio histórico y cultural local.

15 Feb, 2026, 10:54 AM

Detalle de días y horarios:

 

-Casa Natal de Fray Mocho sábado y domingo de 10:00 A 13:00. Lunes y martes cerrado.

 

-Museo Casa de Haedo sábado y domingo de 10:00 A 13:00. Lunes y martes cerrado.

 

-Museo de la Memoria Popular recibirá al público sábado, domingo, lunes y martes de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.

 

-Museo Azotea de Lapalma abrirá de sábado a martes de 10:00 a 13:00.

 

-Museo Ferroviario atenderá sábado, domingo y lunes de 08:00 a 12:00; mientras que el martes abrirá de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00.

 

-Museo del Carnaval podrá visitarse sábado, domingo y lunes de 09:00 a 13:00.

 

Desde el Subsecretaría de Cultura, Deportes y Juventud se invita a la comunidad y a quienes visitan la ciudad durante el fin de semana largo a acercarse a los distintos espacios museísticos y disfrutar de propuestas pensadas para toda la familia.

Temas

Cultura

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso