Varios detenidos por peleas y agresión a policías

En la madrugada del domingo, personal motorizado de la Sección Comando intervino en una situación registrada en la intersección de calles 25 de Mayo y San Lorenzo, donde se desarrollaba un procedimiento con personal de Tránsito Municipal.

Según se informó, al momento de la intervención policial en una problemática que involucraba a un sujeto de 35 años, el mismo adoptó una actitud hostil, profiriendo amenazas y agrediendo al personal uniformado, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión por el delito de Resistencia a la Autoridad.

Durante el procedimiento, una mujer de 36 años, la hermana del aprehendido, entorpeció el accionar policial, arrojando golpes y patadas contra los efectivos, motivo por el cual también fue aprehendida en el lugar.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, mientras que la femenina fue derivada a Comisaría Minoridad, quedando ambos a disposición de la Fiscalía interviniente.

Ya en horas de la mañana del domingo, alrededor de las 06:45, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calles San Martín y Caseros, ante un hecho de violencia que dejó como saldo una persona con lesiones leves.

Según se informó, dos jóvenes de 21 y 26 años arrojaron piedras contra otro joven de 22 años, provocándole lesiones en uno de sus brazos.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales procedieron a la identificación y posterior aprehensión de los agresores, quienes opusieron resistencia al accionar policial, siendo finalmente reducidos y trasladados a sede policial.

Los aprehendidos quedaron alojados a disposición de la Fiscalía interviniente, labrándose las actuaciones correspondientes por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Lesiones.

