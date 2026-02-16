 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale FINDE LARGO

Alta demanda de los atractivos turísticos de Gualeguaychú durante el domingo lluvioso

Termas, museos y paseos náuticas tuvieron una alta demanda por parte de los visitantes. También hubo una gran ocupación en las diferentes ofertas gastronómicas de la ciudad.

16 Feb, 2026, 10:00 AM

A pesar de las contingencias climáticas acontecidas durante la jornada del domingo, en medio del fin de semana extralargo de Carnaval, la ciudad contó con un amplio abanico de atractivos turísticos alternativos, los cuales tuvieron una gran demanda.

 

Si bien las playas son uno de los puntos fuertes de Gualeguaychú, la jornada de lluvias intensas hizo que haya un gran movimiento turístico en opciones alternativas, como las termas, las actividades náuticas, los múltiples museos locales, los locales comerciales del centro y los recorridos del Mercado del Munilla y la Vieja Estación.

 

También hubo una gran presencia de personas en las diferentes ofertas gastronómicas, como las cafeterías, heladerías, restaurantes, pizzerías y cervecerías.

 

Promediando el fin de semana extralargo de Carnaval, la ciudad presenta una ocupación plena, e inclusive varios turistas sin reservas debieron ser derivados a pueblos y aldeas del departamento y el sur entrerriano.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

FINDE LARGO ACTIVIDADES ALTA DEMANDA CARNAVAL Ciudad DOMINGO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso