 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale EL TIEMPO

Volvió a llover en Gualeguaychú

El exdirector de Defensa Civil de Gualeguaychú, Daniel Hernández, manifestó en RADIO MÁXIMA que la lluvia caída en el fin de semana alcanzó los 26.8 mm, y llovió promedio 70-80 mm en Urdinarrain y Basavilbaso.

16 Feb, 2026, 10:29 AM

"El domingo la inestabilidad nos tuvo en vilo hasta último momento por el Carnaval”. En el año llovieron 64 milímetros, hasta ahora tendrían que haber llovido unos 160 milímetros en la región.

 

Hernández dijo que se prevé llovizna para el día miércoles, y también lluvias para el jueves que vendrá con deceso de temperaturas. "Las temperaturas pico que estuvimos en febrero no se ven a corto plazo, vamos a tener alguna si, pero las de 40 grados no va a haber", comentó Hernández.

Temas

EL TIEMPO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso