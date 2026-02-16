Volvió a llover en Gualeguaychú

"El domingo la inestabilidad nos tuvo en vilo hasta último momento por el Carnaval”. En el año llovieron 64 milímetros, hasta ahora tendrían que haber llovido unos 160 milímetros en la región.

Hernández dijo que se prevé llovizna para el día miércoles, y también lluvias para el jueves que vendrá con deceso de temperaturas. "Las temperaturas pico que estuvimos en febrero no se ven a corto plazo, vamos a tener alguna si, pero las de 40 grados no va a haber", comentó Hernández.

