Piacere: pasión por la masa madre y el trabajo artesanal en Gualeguaychú

Detrás de Piacere está Gianfranco Benedetti, quien junto a su familia impulsa este proyecto que combina oficio, dedicación y una búsqueda constante de mejora. Lo que comenzó como una pasión por el pan se transformó en una propuesta sólida que hoy ofrece hogazas de masa madre, pan de molde, focaccias, croissants y bollería hojaldrada laminada 100% con manteca, con procesos que superan las 72 horas de elaboración.

En Piacere no se trabaja con atajos. Cada producto atraviesa tiempos reales de fermentación, lo que permite obtener mejor digestibilidad, aromas más profundos y una textura única. La masa madre no es solo un ingrediente: es la base del método de trabajo y de la identidad del emprendimiento.

En un contexto económico desafiante, el equipo apuesta al trabajo constante, a la presencia en eventos locales y a la cercanía con sus clientes a través de redes sociales y atención personalizada. La esencia sigue siendo la misma: hacer productos honestos, bien hechos y con el sabor real del pan de antes.

Piacere no es solo panadería. Es familia, esfuerzo diario y el compromiso de seguir creciendo sin perder la identidad artesanal que los define.

Temas EMPRENDIMIENTO