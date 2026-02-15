 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale OPERATIVOS

Alcoholemia positiva: se negó a bajar del vehículo y terminó detenido

Hubo retención de varios vehículos en Pueblo Belgrano, pero en el caso de un conductor alcoholizado, la fiscalía ordenó la detención ante la actitud hostil del mismo.

15 Feb, 2026, 16:08 PM
Imagen de archivo
Imagen de archivo

En el marco de los operativos de control vehicular de rutina, personal de Comisaría Quinta, en forma conjunta con Tránsito Municipal de Pueblo Belgrano, finalizó a las 07:00 horas un procedimiento preventivo que arrojó como resultado la detección de un conductor con alcoholemia positiva y la retención de otros automóviles.

 

Durante el desarrollo del operativo, se procedió al control de un automóvil marca Toyota Etios, conducido por un hombre de 46 años de edad, domiciliado en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Al momento de informarle sobre la retención del vehículo y su traslado al galpón municipal mediante grúa, el conductor se negó a descender del rodado y adoptó una actitud de resistencia, entorpeciendo el accionar del personal interviniente.

 

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del individuo por el delito de Resistencia a la Autoridad y su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Asimismo, se labraron las actuaciones correspondientes.

 

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Comisaría Quinta y agentes de Tránsito Municipal, en el marco de los controles preventivos que se desarrollan regularmente para garantizar la seguridad vial.

OPERATIVOS

