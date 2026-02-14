Un policía lesionado y patrulleros dañados en la “enchastrada” de un 15

Un policía resultó con lesiones, y móviles fueron dañados en el marco de un rechazo a la presencia policial en el marco de la “enchastrada” de un cumpleaños de 15.

Según se supo, mientras se realizaba la “embarrada” en un lugar de jurisdicción de Comisaría Tercera (zona norte), la Policía trató de disuadir a una persona alcoholizada que se encontraba realizando “cortes” (ruidos fuertes con el caño de escape) con una moto, y allí comenzó una agresión con piedras por parte de gente que participaba del festejo, a la cual la Policía respondió con disparos de escopetas con postas de goma.

Las agresiones terminaron con un comisario que resultó con lesiones en la cabeza, y a la vez sufrieron daños los móviles policiales.

Trabaja la Justicia en la investigación y la identificación de los autores de las agresiones.

El hecho ocurrió entre la noche del jueves y las primeras horas del viernes.

La "enchastrada" o "embarrada" en los cumpleaños de 15 es una tradición, principalmente argentina, donde amigos y familiares ensucian a la cumpleañera con barro, harina o espuma. En cuanto a los “cortes” con motos, son una lamentable “moda” en varias ciudades del país, entre ellas Gualeguaychú.