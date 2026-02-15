 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CONFIRMADO

La octava noche del Carnaval del País se realiza y comenzará a las 22:30 horas

Desde el área de Prensa de la comisión se informó que, ante el cese de alerta meteorológica, se realiza el espectáculo dando inicio a las 22:30 horas.

15 Feb, 2026, 20:25 PM

“Les informamos que, la octava noche del Carnaval del País, iniciará a las 22:30 h. Los esperamos para disfrutar de una nueva jornada del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina”, expresa el parte recibido.

 

La octava noche y segunda de las tres consecutivas del fin de semana largo de carnaval dará inicio con el desfile de la comparsa O’Bahía, del Club Pescadores, seguida de Papelitos, del Club Juventud Unida, luego Ará Yeví, del Tiro Federal y cierra Marí Marí, del Club Central Entrerriano

Temas

CONFIRMADO

