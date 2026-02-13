Detienen a un hombre por violar una restricción judicial e ingresar por la fuerza a una vivienda

Un hombre de 38 años fue detenido este jueves alrededor de las 22 horas en el Barrio 348 Viviendas, acusado de violar medidas judiciales, ingresar sin autorización a una vivienda y ocasionar daños.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Comisaría Sexta, en el marco de una causa por Violación de Medidas Judiciales, Violación de Domicilio y Daños.

Según la denuncia radicada por una mujer de 36 años, el individuo, sobre quien pesan medidas de restricción y prohibición de acercamiento dispuestas por la Justicia, se presentó en su domicilio incumpliendo las disposiciones vigentes y provocando daños en el lugar.

Al arribar los efectivos policiales, el sospechoso intentó darse a la fuga, desplazándose por los departamentos cercanos. Sin embargo, tras un rápido accionar, fue localizado y aprehendido en los pasillos del complejo habitacional.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Género interviniente y fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado mientras continúan las actuaciones correspondientes conforme a las directivas judiciales.