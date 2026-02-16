El Gobierno de Gualeguaychú y fuerzas de seguridad desarrollan con normalidad el Operativo Seguro

El “Operativo Seguro” es el plan integral diseñado por el fin de semana extralargo de Carnaval, el cual puso en marcha un dispositivo que articula fuerzas de seguridad, personal del Hospital Centenario y diversas áreas municipales ante el importante movimiento de vecinos y visitantes que acontece en Gualeguaychú actualmente.

Tal y como dispuso el intendente Mauricio Davico, el objetivo del operativo integrado “es cuidar al visitante y al turista, proteger el ambiente y preservar los espacios públicos, garantizando condiciones de orden, seguridad y convivencia durante todo el fin de semana”.

El operativo contempla la actuación coordinada de las fuerzas nacionales —Gendarmería, Prefectura y Policía Federal— y provinciales, en articulación con personal municipal de la Agencia de Seguridad, el sistema sanitario y las áreas de control.

En este sentido, la Dirección de Tránsito dispuso más de 60 agentes en los puntos más importantes de la ciudad, como los accesos, la Costanera, el puente Méndez Casariego y el boulevard De León, todos epicentros del movimiento turístico, y muy especialmente en el Corsódromo que durante las tres noches seguidas de la Fiesta Nacional del Carnaval del País concentra la mayor cantidad de personas.

Cada institución local interviene dentro de su jurisdicción y, ante contingencias de mayor magnitud, se prevé el acompañamiento conjunto. Así, según informó la Agencia de Seguridad, “el Operativo Seguro funciona con normalidad, y el personal desplegado ha podido cumplir con sus funciones sin problemas ni dificultades”.

“El Operativo Seguridad, que presentó el Presidente Municipal en la previa del fin de semana largo de Carnaval, se desarrolla con total normalidad gracias al trabajo en conjunto y articulado de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales con las diferentes dependencias municipales”, sostuvo el titular de la Agencia de Seguridad de Gualeguaychú, Esteban Izaguirre.

“La directiva del intendente Davico es cuidar al vecino y al turista, además de mantener el orden en los puntos más críticos y conflictivos de la ciudad, algo que hasta ahora venimos realizando sin problemas”, agregó el funcionario y anticipó que “la expectativa es que todo el plan previamente dispuesto se aplique hasta el martes, cuando finalizará el fin de semana largo de Carnaval”.

Por otra parte, durante el fin de semana largo de Carnaval el Gobierno de Gualeguaychú reforzó campañas preventivas vinculadas al conductor designado y a la responsabilidad al volante, junto con controles orientados al cumplimiento de las normas vigentes.

Municipalidad de Gualeguaychú