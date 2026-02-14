Davico recuperó un espacio público usurpado en barrio Yapeyú y construirá una plaza para los vecinos

El Gobierno de Gualeguaychú recuperó este viernes un terreno municipal que había sido usurpado ilegalmente en la esquina de Gobernador Etchevehere y Sargento Cabral, en el barrio Yapeyú. El espacio, que durante años albergó una construcción precaria sobre la que pesaban denuncias de acciones ilícitas, será transformado en una plaza pública con juegos infantiles, arbolado y mobiliario urbano.

El operativo se realizó en el marco de las directrices de Orden y Gestión impulsadas por el intendente Mauricio Davico, quien estuvo presente durante el proceso de recuperación del terreno identificado como Manzana 767A, Parcela 29, Partida n.° 129764, según plano de catastro n.° 51829.

"Recuperamos el espacio y restablecimos el orden. Esto era un aguantadero donde pasaba de todo, hechos que los vecinos repudiaban y por eso lo denunciaron ante el Municipio", explicó Davico durante las tareas de demolición.

El jefe comunal agregó que el Municipio trabajó para resolver la situación cumpliendo los procesos administrativos correspondientes. "Nos pusimos a trabajar para resolver la situación dando los pasos legales necesarios porque, como autoridad, tampoco queremos que se cometan delitos en espacios públicos. Acá, habrá una plaza para que jueguen los gurises. La ley se respeta: derribamos un foco de actividades ilícitas. Fin.", subrayó el intendente.

El terreno había sido originalmente un espacio verde, pero con el tiempo se levantó una construcción precaria que ocupó irregularmente el dominio público. La situación fue denunciada por la Dirección de Viviendas y Gestión de Tierras, lo que dio inicio a un proceso legal.

El área de Legales realizó un trabajo de constatación, recabó pruebas e información y notificó a los ocupantes para que desocuparan el lugar, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales. A través del Decreto N°57/2026 del 7 de enero de 2026, se ordenó el desalojo inmediato y la demolición para recuperar el espacio para la ciudadanía.

Cuando este viernes se constató que la construcción estaba desocupada, se procedió a la demolición con control de letrados municipales y custodia de la Jefatura Departamental de Policía, el Grupo Especial y agentes de la Comisaría Segunda.

En el proceso intervinieron diversas áreas municipales: Obras Públicas, Higiene Urbana, Inspección General y personal de la Agencia de Seguridad. Se utilizaron tres máquinas retroexcavadoras y varios camiones para el retiro de escombros.

Además, se realizó una descacharrización del lugar, limpieza profunda y eliminación de restos de hierro, mampostería, chapas y gran cantidad de residuos y objetos en desuso. Se iluminó el sector y, de ser necesario, se colocará un cerramiento temporal para evitar nuevos intentos de usurpación.

A partir de las próximas semanas comenzarán las labores de construcción de la plaza que podrá ser disfrutada por los vecinos del barrio Yapeyú, devolviendo así a la comunidad un espacio que le pertenece.

