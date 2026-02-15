Juventud Unida perdió la final por penales

Juventud Unida de Gualeguaychú perdió este domingo ante Deportivo Vilelas de Chaco la final por el ascenso al Federal A de Fútbol, tras un partido muy disputado y una ajustada definición por penales.

En la serie de penales, el resultado terminó 7-6 a favor de Deportivo Vilelas, y el equipo chaqueño asciende a la categoría siguiente.

De ese modo, el equipo de Gualeguaychú quedó nuevamente a las puertas del Ascenso, tras haber ganado la final de la zona Regional Sur.

El encuentro terminó 1 a 1. Abrió el marcador Deportivo Vilelas con gol de cabeza de Gonzalo Ríos cuando promediaba el segundo tiempo, y empató Leandro Larrea con un remate cruzado al palo izquierdo del arquero.

El partido final se jugó en el estadio del Club Atlético Mitre en Santiago del Estero.

En el primer tiempo, Juventud Unida mostró mayor posesión de la pelota y tuvo una buena llegada, aunque le faltó profundidad; pero la más clara fue para Deportivo Vilelas a los 33, cuando le pelota pegó en el palo derecho del arquero Horst.