 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre por resistirse a un control policial en la vía pública

Un hombre de 40 años fue detenido en la noche del lunes tras protagonizar un episodio de resistencia a la autoridad durante un control policial realizado en la vía pública.

19 Ene, 2026, 21:32 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 20:25, cuando personal del Comando Radioeléctrico – Sección Motorizada realizaba tareas de control e identificación de rutina en calle San Martín, entre San Lorenzo y M. L. Guerra. Al intentar identificar al individuo, éste se negó a colaborar y reaccionó de manera violenta, arrojando golpes de puño contra los efectivos.

 

Ante la agresión, los policías procedieron a la aprehensión del sujeto, sin que se registraran funcionarios lesionados durante el procedimiento.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las actuaciones correspondientes.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso