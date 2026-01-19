Detuvieron a un hombre por resistirse a un control policial en la vía pública

El hecho ocurrió alrededor de las 20:25, cuando personal del Comando Radioeléctrico – Sección Motorizada realizaba tareas de control e identificación de rutina en calle San Martín, entre San Lorenzo y M. L. Guerra. Al intentar identificar al individuo, éste se negó a colaborar y reaccionó de manera violenta, arrojando golpes de puño contra los efectivos.

Ante la agresión, los policías procedieron a la aprehensión del sujeto, sin que se registraran funcionarios lesionados durante el procedimiento.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las actuaciones correspondientes.

Temas POLICIALES