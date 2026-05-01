Allanaron un campo en Concepción del Uruguay por robos en Gualeguaychú y otras ciudades

En horas de la mañana, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú, en forma conjunta con personal de Concepción del Uruguay, dio cumplimiento a un exhorto emanado por el Juzgado de Garantías en turno de Gualeguaychú.

En el marco de la medida dispuesta, se llevó a cabo un allanamiento y registro domiciliario en una finca ubicada en un campo de la localidad de Campichuelo, jurisdicción de Concepción del Uruguay, ocupada por un ciudadano mayor de edad, quien es investigado por su presunta participación en una banda dedicada a cometer diversos delitos en las ciudades de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala y Colón.

El procedimiento se realizó en relación a tres legajos caratulados por el delito de robo, correspondientes a tres hechos ocurridos en la ciudad de Gualeguaychú y dos en Urdinarrain, todos registrados durante el año 2025.

Como resultado del operativo, se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos: discos de corte para amoladora de distintos tamaños, amoladoras angulares (con cable y a batería) y una soldadora autógena.

Asimismo, se procedió al secuestro de un vehículo tipo pick-up, marca Toyota, modelo Hilux, el cual ya había sido identificado en la investigación tras haber sido captado por cámaras de seguridad en la ciudad de Urdinarrain y que al momento del procedimiento se encontraba en la vivienda del sospechado.

En el lugar se encontraba una persona mayor de edad, quien manifestó ser empleado del establecimiento, junto a dos familiares del investigado.

Los elementos fueron formalmente secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía interviniente.

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