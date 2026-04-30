Choque entre moto y auto terminó con una víctima fatal en Ruta 20

El hecho ocurrió alrededor de las 16:15, en el kilómetro 33, cuando por causas que se investigan colisionaron un Fiat Siena, conducido por un hombre de 71 años acompañado por una mujer de 73, ambos de Urdinarrain, y una motocicleta BMW F800 con dominio uruguayo.

Según las primeras reconstrucciones, el automóvil circulaba de norte a sur e intentó ingresar a la localidad, momento en el que impactó contra la moto que venía en sentido contrario.

El motociclista fue trasladado inicialmente al Hospital Centenario, donde ingresó consciente, pero con lesiones de gravedad. Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento.

En tanto, los ocupantes del auto fueron derivados para controles médicos, sin que se informaran lesiones de consideración.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, mientras que el tránsito en la zona permaneció reducido a un carril durante las tareas.