Frigerio ratificó la finalización de viviendas en construcción en Gualeguaychú

El gobernador Rogelio Frigerio visitó dos barrios en construcción en la ciudad de Gualeguaychú, donde se ejecutan 79 casas a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Durante la recorrida, el mandatario reafirmó el compromiso de su gestión de finalizar todas las obras habitacionales en marcha.

"Son viviendas que esperamos terminar en una primera etapa en agosto de este año, y una segunda parte en los primeros meses del año que viene. Tiene que ver con lo que planteamos siempre: Vamos a terminar todas las obras que empezamos, no vamos a dejar ninguna vivienda a medio hacer", sostuvo Frigerio.

En ese marco, el gobernador remarcó que al inicio de la gestión se encontraron más de 2.000 viviendas paralizadas o intrusadas en la provincia. "Eso no corresponde. Es una mala imagen y también un uso ineficiente de recursos que son escasos. Por eso tomamos la decisión de terminarlas, y es lo que estamos haciendo en estos dos años de gestión", agregó.

De la actividad participaron el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, junto a equipos técnicos y autoridades locales.

Detalles de las obras

El grupo habitacional Gualeguaychú II, que contempla 42 viviendas, presenta un avance del 63,44 por ciento en las unidades habitacionales y del 21,02 por ciento en infraestructura. La inversión asciende a 2.884 millones de pesos para las viviendas; y más de 337 millones para la infraestructura, con financiamiento actualizado por UVI. Las unidades incluyen 39 prototipos estándar y tres destinadas a situaciones especiales, todas de 63 metros cuadrados y con dos dormitorios.

Por su parte, el barrio Gualeguaychú III, compuesto por 37 viviendas, registra un avance del 46,85 por ciento en las unidades y del 26 por ciento en infraestructura. La inversión alcanza los 1.638 millones de pesos en viviendas y cerca de 360 millones en infraestructura. En este caso, se construyen 35 viviendas estándar y dos adaptadas para situaciones especiales, también de 63 metros cuadrados y dos dormitorios.

Ambos proyectos forman parte de la política habitacional que impulsa el gobierno provincial para reducir el déficit de viviendas y mejorar la calidad de vida de las familias entrerrianas.

Temas VIVIENDAS