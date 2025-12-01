Con un tenedor como llave quiso robar una moto en el Hospital

En horas de la noche del domingo, aproximadamente a las 20:35, personal de Comisaría Primera se constituyó en el Hospital Bicentenario tras recibir un llamado del funcionario policial de guardia en dicho establecimiento, quien informó que en el sector de estacionamiento se mantenía demorada a una persona que habría intentado sustraer una motocicleta.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con el personal de Seguridad Privada, quienes indicaron que momentos antes habían observado, a través del sistema de cámaras de vigilancia, a un individuo merodeando de manera sospechosa entre las motocicletas estacionadas sobre calle Urquiza.

Según relataron, el sujeto se habría subido a una de las motos e intentado darle arranque utilizando un elemento que llevaba en su mano. Ante esta situación, el personal de seguridad intervino de inmediato, logrando demorar al joven.

Tras la identificación, se constató que se trataba de un menor de 17 años. Informado el hecho al Fiscal de turno, se dispuso el secuestro de un tenedor, elemento con el que el joven habría intentado hacer contacto para poner en marcha la motocicleta.

Posteriormente, el menor fue trasladado a la Comisaría de Minoridad, donde, cumplidas las diligencias correspondientes, fue entregado a sus progenitores.

La Policía continúa con las actuaciones de rigor.