Se realizaron las XIV Jornadas de Enfermería en Gualeguaychú

Dando inicio al encuentro, la directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins, destacó que “desde la Dirección hemos manifestado siempre la importancia de la Enfermería en el Hospital, y el acompañamiento es absoluto en todo lo que necesiten”.

“Dentro de cualquier institución de salud uno de los pilares fundamentales es la educación, la formación y actualización, y de esto se trata estas jornadas, tener un momento de encuentro, charlar sobre problemáticas, cuidar a los que nos cuidan para nosotros es de suma importancia”, valoró.

Por su parte, la Jefa de Enfermería Lic. Emilce Morales resaltó que “la enfermería es muy importante para mejorar la calidad del cuidado. Desde el Departamento de Enfermería todos los años hacemos este tipo de jornadas, y este año es un tema bien nuestro de fortalecer el trabajo del enfermero, y por eso nos enfocamos en la parte emocional, en el estrés, que es una de las problemáticas que vemos a diario”.

“Estamos en una etapa en que la formación en los procedimientos ha crecido mucho, hay una capacitación continua en eso, pero todavía hay un déficit en el manejo de las emociones, que lo vemos también en la sociedad en donde hay situaciones de conflicto que cuestan cada vez más resolver”, planteó Morales, en el marco de su exposición “Estrés laboral en enfermería”.

Luego, la Lic. en Psicología Sofía Alfaro expuso sobre “Mindfulnes y autocuidado para profesionales de la salud”; se llevó a cabo un taller de inteligencia emocional a cargo de la Lic. en Enfermería y Psicología Irene Rueda y de la Pta. De UCEA Graciela Rojas; y se realizó una inmunización al personal por parte del Servicio de Vacunación.

Finalmente, tuvieron lugar las exposiciones “La calidad asistencial como resultado de la implementación de paquetes de medidas para el personal de Enfermería”, a cargo de la Lic. Lucía Almada y la enfermera Devora Arcuri, y “Prevención de trastornos músculo-esqueléticos en el ejercicio de enfermería”, por parte del Lic. José Etchegoyen.