Jornada sobre prevención de VIH en el CIC Médanos

Durante la mañana del lunes 1 de diciembre se llevará adelante en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Médanos una actividad abierta a toda la comunidad, con el objetivo de reforzar la importancia del testeo oportuno, la prevención combinada y la eliminación de barreras en el acceso a métodos seguros.

La propuesta está coordinada por la Subsecretaría de Salud y forma parte de las acciones territoriales que se desarrollan cada año en esta fecha.

Uno de los ejes principales de la jornada será la realización de testeos dúo de HIV y sífilis, un procedimiento rápido, confidencial y gratuito que permite obtener resultados en pocos minutos. Esta modalidad facilita la detección temprana y el acompañamiento adecuado en caso de ser necesario.

Además, se pondrá a disposición folletería con información clara sobre prevención, transmisión y cuidados dirigida a adolescentes, jóvenes y adultos.

También se entregarán preservativos y se brindará asesoramiento sobre su uso correcto, entendiendo que se trata de una herramienta fundamental dentro de la estrategia de prevención combinada.

El equipo de salud estará disponible para responder consultas, orientar a las personas interesadas y promover un espacio de diálogo cercano, respetuoso y accesible.

La actividad busca no solo garantizar servicios esenciales, sino también acompañar procesos comunitarios de sensibilización y desestigmatización.