Con un emotivo acto, Pueblo Belgrano recordó la Gesta de Malvinas

En el marco del homenaje, se colocó una ofrenda floral por parte del intendente y un representante de los Veteranos de Malvinas.

Participaron del acto, el intendente Francisco Fiorotto, la viceintendenta Carolina Gerling, Veteranos de Malvinas residentes en Pueblo Belgrano y otras agrupaciones de Veteranos de Gualeguaychú, además de una delegación del Batallón de Infantería N° 5 “Asencio”, de la ciudad de Mercedes en la República Oriental del Uruguay.

Fiorotto remarcó la importancia de “recordar siempre el valor de los Veteranos de Malvinas”, indicando que “no es un ejercicio solamente para el 2 de Abril, debe ser un reconocimiento diario y eterno de todo el pueblo argentino”.

Por su parte, el Veterano de Malvinas, Miguel Ángel Mista, recordó el paso por las islas y sentenció que “un soldado no muerte en el campo de batalla, sino cuando es olvidado por su pueblo”.

Posteriormente, los integrantes del Batallón de Infantería N°5 “Ascencio” de la República Oriental del Uruguay hicieron entrega de un reconocimiento al intendente municipal Francisco Fiorotto en agradecimiento por la recepción brindada en su visita a la localidad.