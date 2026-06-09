Más de 80 personas visitaron Las Piedras para conocer el Plan de Manejo

Como parte de las actividades programadas para el mes de junio, el Gobierno municipal, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, llevó adelante una jornada de visibilización y recorrida guiada en la Reserva Natural Protegida "Las Piedras", que reunió a más de 80 vecinos de la ciudad.

La caminata estuvo coordinada por el equipo técnico del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales con el propósito de dar a conocer, en territorio, los alcances, programas y objetivos de conservación contemplados en el nuevo Plan de Manejo diseñado para el predio.

Durante el trayecto, que se extendió por una hora y media, los especialistas explicaron las estrategias orientadas a la preservación a largo plazo del ecosistema de monte nativo, así como las líneas de acción directa para la puesta en valor integral de este pulmón verde.

La actividad contempló un circuito por el parque general y el sendero interpretativo, espacio que cuenta con una reciente inversión en infraestructura y cartelería informativa.

Este nuevo equipamiento busca enriquecer la experiencia de los senderistas y consolidarse como una herramienta pedagógica clave para las políticas de educación ambiental que impulsa el municipio.

Al finalizar el circuito oficial, los asistentes pudieron dialogar de forma directa con los guardaparques y técnicos para profundizar sobre la biodiversidad local, o bien continuar explorando el predio de manera autónoma.