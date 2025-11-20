Cómo será el servicio de recolección de residuos durante el fin de semana largo

La importancia de mantener el hábito de la separación domiciliaria durante este fin de semana largo, es necesario para mejorar la recuperación en la planta de separación del Ecoparque y contribuir al cuidado del ambiente.

Durante este viernes 21 al lunes 24 de noviembre el país tendrá cuatro días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se celebra el jueves 20 de noviembre, pero se pasa al lunes dado su carácter de feriado “trasladable”.

En este marco, el Gobierno local redobla sus esfuerzos para garantizar un servicio esencial a los vecinos como es la recolección domiciliaria de residuos.

Días y horarios de recolección

Recolección diurna:

Orgánicos: lunes, miércoles y viernes.

Inorgánicos: martes, jueves y sábados.

Patogénicos domiciliarios: todos los días (marcados con rojo).

Recolección nocturna:

Orgánicos: lunes, miércoles y viernes.

Inorgánicos: martes, jueves y domingo.

Patogénicos domiciliarios: todos los días (marcados con rojo).

El esquema de recolección de residuos se mantendrá con normalidad durante este fin de semana largo.

¿Cómo clasificar los residuos?

Orgánicos: restos de alimentos crudos y cocidos (cáscaras, semillas, pan, yerba, café, hojas y flores).

Inorgánicos: plásticos, papeles, cartones, vidrios (aislados), telgopor, latas, tetrabrik, textiles.

Patogénicos domiciliarios: pañales, toallitas femeninas, tampones, gasas, vendas, cotonetes, cenizas y colillas de cigarrillo. Deben marcarse con rojo, utilizando una cinta, etiqueta o cruz para su identificación.

Estaciones verdes: ¡Descartá tus residuos especiales!

El Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad a aprovechar las Estaciones Verdes para descartar residuos especiales, que durante este fin de semana largo permanecerán abiertas en sus horarios habituales.

Las Estaciones Verdes, dependientes de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, a cargo de la Lic. Ivana Zecca, están ubicadas en: Calle Tropas y Presidente Perón (predio del exfrigorífico) y en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla (zona oeste de la ciudad).

Horarios de atención

Lunes a sábados: 7 a 19

Domingos: 8 a 18

¿Qué residuos puedes llevar?

Los vecinos de Gualeguaychú pueden disponer residuos inorgánicos voluminosos y residuos verdes que no pueden ser recogidos por el servicio de recolección domiciliaria. Entre los residuos aceptados se encuentran:

Chatarra

Cuadros de bicicletas

Restos de poda

Escombros

Restos de sillas plásticas rotas

Cajones

Vidrio

Neumáticos

Restos de muebles

Madera

Nylon

Cartón

Papel

Aceite vegetal usado (aceite de fritura)

Residuos peligrosos de origen domiciliario como pilas, baterías, tóners, y focos de bajo consumo

¿Cómo disponer los residuos?

Los residuos deben ser separados dentro de la estación de transferencia en diferentes volquetes señalizados para cada tipo de residuo. Esta tarea debe ser realizada por el vecino, acompañado de los coordinadores de la Estación. Recordamos que es fundamental respetar la disposición correcta para mantener el orden y la eficiencia de las Estaciones Verdes.

