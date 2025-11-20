Asambleístas se encontrarán el domingo 30 en Arroyo Verde

“Colón, Paysandú..están viviendo el comienzo, igual que la lucha de Gualeguaychú”, comparó en RADIO MÁXIMA, Martín Alazard, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú. Aseguró que niegan los efectos contaminantes de la producción.

“Es una gran refinería de alcohol de quemar, metanol, que tiene un efecto tóxico, lesivo, muy importante y en las cantidades fuera de escalas que se producen en estas empresas, se va a afectar el medio ambiente, y la salud de todos los habitantes de la región”, señaló.

Alazard sostuvo que la comunidad de Colón “ha despertado como nunca y tuvimos muy buen apoyo de Colón, en los comienzos de nuestra lucha. Nosotros también acompañamos. Siempre tuvimos muy buena relación en la lucha por el ambiente y en esta tenemos que sumarnos, no podemos fallar”.

Asimismo, se refirió a Arroyo Verde como el lugar emblemático de la lucha contra las Pasteras, y será incluido en las obras complementarias de la ruta 136, entre Gualeguaychú y Fray Bentos.

“Queremos resaltar las palabras del gobernador Rogelio Frigerio, que habló de reactivar el proyecto en ruta 136 para repavimentar rutas y banquinas, nuevas alcantarillas y la edificación del salón de usos múltiples para el uso de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú”, dijo Alazard.