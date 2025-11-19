Allanaron por contaminación el Parque Industrial Gualeguaychú

En una causa por contaminación ambiental, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dispuso este miércoles un nuevo allanamiento en el Parque Industrial ubicado sobre la ruta nacional 14, en esta ciudad.

Fuentes judiciales indicaron a MÁXIMA que los allanamientos se realizaron “por contaminación”.

Hace pocos días, vecinos del barrio Don Pedro, ubicado en la zona, denunciaron que había “olores insoportables” que salían de la planta de tratamiento del Parque Industrial Gualeguaychú.

Los olores se relacionan con el mal –o nulo- funcionamiento de la planta de tratamiento, que recoge los desechos del primer tratamiento que se realiza en cada una de las plantas.

“Nos están envenenando”

Los vecinos manifestaron que el problema había aparecido con fuerza en enero de este año, y luego se confirmó que la planta no estaba funcionando en forma correcta, lo que llevó a una intervención del área de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú, tras denuncias del Foro Ambiental Gualeguaychú. El parque industrial Gualeguaychú, es administrado por la Corporación del Desarrollo.

El abogado Ricardo Luciano, que denunció ante el Juzgado Federal el deficiente funcionamiento de la planta, escribió este miércoles en su cuenta de Facebook: “Todo llega, nos están envenenando, no me cansaré de denunciarlos penalmente, secretaria de Ambiente provincial Hojman, y subsecretaria local Zecca, son responsables”.