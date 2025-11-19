 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale DESARROLLO HUMANO

Se abre la convocatoria para feriantes del Carnaval del País 2026

El Gobierno de Gualeguaychú invita a emprendedores y artesanos a inscribirse para participar con sus puestos en las noches del Carnaval del País 2026. El registro estará abierto del 24 de noviembre al 12 de diciembre.

19 Nov, 2025, 19:32 PM

La Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú informa que se encuentra abierto el registro para feriantes que deseen formar parte de las noches del Carnaval del País 2026. Esta convocatoria está dirigida a emprendedores, artesanos, gastronómicos y productores locales que quieran instalar su puesto en las inmediaciones del Corsódromo durante el evento más importante del verano.

 

La inscripción podrá realizarse desde el 24 de noviembre hasta el 12 de diciembre, en el horario de 7 a 13 h, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Luis N. Palma 691. Es importante que los interesados se acerquen con la documentación correspondiente y consulten los requisitos específicos para cada tipo de puesto.

 

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano (Luis N. Palma 691) o comunicarse a través de los canales oficiales del Gobierno de Gualeguaychú.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

