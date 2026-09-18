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Guale CORSOS MATECITO

Clubes y comisiones vecinales ya pueden inscribirse para participar de los Corsos Matecito

Hasta el 9 de octubre estarán abiertas las convocatorias para el cobro de entradas y la gestión de cantinas durante las noches de corso. Los trámites se realizan de manera presencial.

18 Sep, 2026, 19:11 PM
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De cara a una nueva edición de los Corsos Populares Matecito, se habilitaron dos líneas de participación destinadas a comisiones vecinales y clubes de la ciudad, que podrán formar parte de distintas tareas vinculadas con la organización del evento.

 

Las comisiones vecinales interesadas podrán inscribirse para participar del cobro de entradas durante las noches de corso. El trámite se realiza de manera presencial en el Área de Participación Ciudadana, ubicada en España 423, de lunes a viernes de 7 a 13 h.

 

Por su parte, los clubes de la ciudad podrán postularse para la gestión de las cantinas. Para inscribirse deberán presentar una nota firmada por el presidente y el secretario de la institución en la Dirección de Deportes, ubicada en Urquiza 1066, planta alta, de lunes a viernes de 7 a 13 h.

 

En ambos casos, el plazo para realizar la inscripción permanecerá abierto hasta el 9 de octubre. Para realizar consultas, las instituciones interesadas pueden dirigirse a las áreas correspondientes en los días y horarios indicados.

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