¿Cristhian Gómez podría ser una sorpresa entre los candidatos a intendente de Gualeguaychú?

En los ámbitos políticos, trascendió que, en las últimas semanas, tres empresarios se acercaron al actual presidente del club Juventud Unidad, Cristhian Gómez, para que analice la posibilidad de ser candidato a intendente de Gualeguaychú en 2027.

MÁXIMA pudo saber que los empresarios le habrían ofrecido acompañarlo en la campaña electoral en la ciudad, a lo que Gómez en principio no habría respondido todavía.

Gómez, de 38 años, no tiene trayectoria en la actividad política pero sí conduce en forma acertada un club que actualmente se destaca en el fútbol, en el Carnaval del País con la comparsa Papelitos, ofrece variadas alternativas deportivas y un gimnasio de primer nivel, y además creció en el ámbito de la educación con propuestas de nivel medio y terciario. Todo ello, indudablemente, le brinda una experiencia variada e intensa para dar el paso a otro terreno en la ciudad.

El joven dirigente, además, es observado por atención por los máximos referentes del Justicialismo, a la hora de evaluar los nombres para una candidatura a la Intendencia.