Intervención de Bomberos por incendio en una vivienda

Alrededor de las 22,50h de este jueves, se informó a Bomberos Voluntarios sobre el incendio de una vivienda en calle Santiago Díaz y Federación.

Fue primeramente hasta el lugar el móvil 35, y media hora después se sumó el móvil 29.

En algo menos de una hora, se logró la extinción del incendio, tras lo cual comenzaron tareas de enfriamiento, remoción y verificación.

Pasada la medianoche, no se había informado sobre personas afectadas, ni los daños que el fuego ocasionó en la vivienda.