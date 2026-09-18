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Guale INCENDIO

Intervención de Bomberos por incendio en una vivienda

Se produjo minutos antes de las once de la noche de este jueves y concurrieron dos dotaciones.

18 Sep, 2026, 00:17 AM
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Alrededor de las 22,50h de este jueves, se informó a Bomberos Voluntarios sobre el incendio de una vivienda en calle Santiago Díaz y Federación.

 

Fue primeramente hasta el lugar el móvil 35, y media hora después se sumó el móvil 29.

 

En algo menos de una hora, se logró la extinción del incendio, tras lo cual comenzaron tareas de enfriamiento, remoción y verificación.

 

Pasada la medianoche, no se había informado sobre personas afectadas, ni los daños que el fuego ocasionó en la vivienda.

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