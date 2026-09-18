Raid delictivo: Dos robos en menos de dos cuadras durante la madrugada

Pablo y Aldana son comerciantes, sus locales están a una cuadra y media de distancia, y contaron en RADIO MÁXIMA la lamentable experiencia vivida durante la madrugada.

Kiosco en Primera Junta

Pablo tiene un kiosco en Primera Junta y San Juan, y contó que en el ingreso al local hay una reja y un candado. Ambos elementos resultaron dañados durante el intento de robo. Se trata de dos personas que ya habrían sido identificadas por la policía.

“Se ve que levantaron la reja entre los dos, pero no sabían de la alarma, creo que me salvó la alarma, porque el vidrio se ve cuando hicieron fuerza se quebró, pensé que lo habían cortado pero no, y a la reja la doblaron. Entraron con total impunidad a las 4 de la mañana y a esa hora no anda gente”.

Los delincuentes, contó Pablo, tenían un cortafierros envuelto en una tela de jeans, que en la huida tras escuchar la alarma, dejaron olvidado en la parte de afuera del local. “Es muy buena la alarma, hace mucho ruido”, señaló.

Casa de Electrodomésticos, en Primera Junta

Sobre la misma calle al 300, a una cuadra y media de distancia del kiosco de Pablo, una casa de electrodomésticos sufrió el robo de un parlante, una cámara de seguridad y una caja de herramientas.

“El robo fue a las 4, pero nos dimos cuenta a las 9 cuando entramos. Mi compañera vio la puerta rara, desactivo la alarma y notamos que estaba marcada la puerta. En la mañana nos dimos cuenta de que faltaban algunas cosas”, manifestó.

Pese a las pérdidas, agradecen que no había nadie en el lugar y que las cosas sustraídas no fueron tantas. Las cámaras grabaron el hecho, pero no se activó la alarma del lugar.

“En las cámaras los dueños vieron que habían entrado y según lo que nos dijeron ya los tienen identificados. Venían al boleo, cruzaron y robaron con total impunidad”, contó.

Un tercer local en la mira

El ingreso al local de Pablo fue exactamente a las 3:50 de la madrugada, y según el testimonio de un policía, a las 4:05, apenas minutos después, fueron grabados por otra cámara, en la casa de electrodomésticos.

“Lo que me contó el policía que vino, cuando salieron de acá, a las 4:05 se vieron en las cámaras en el otro negocio, rompieron la cerradura y entraron, robaron algunas cosas”, señaló Pablo, y agregó que, los mismos delincuentes, después de robar en el segundo local, se habrían dirigido a un tercer comercio, en inmediaciones de Santa Fe. “La impunidad de ir recorriendo y robar, robar, y robar”, expresó el comerciante.

El vidrio, para la reparación, tiene un costo de 85 mil pesos, más el candado de unos 40 mil. Estos gastos no contemplan la mano de obra, indicó Pablo. “Son gastos que no tenía previstos”, afirmó. Mientras que los elementos sustraídos en el segundo local rondarían los 250 mil pesos.