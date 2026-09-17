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Guale Hospital Centenario

El Hospital Centenario alerta sobre el cobro de turnos y recuerda que la gestión es gratuita

El Hospital Centenario informa a la comunidad que la obtención de turnos para las prestaciones brindadas por la institución es gratuita y se realiza exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por el Hospital.

17 Sep, 2026, 18:07 PM
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En tal sentido, se ha advertido la existencia de personas que ofrecen gestionar turnos para terceros a cambio de un pago. El Hospital Centenario no autoriza, reconoce ni avala a gestores o intermediarios particulares para la obtención de turnos, por lo que se recomienda a la comunidad no efectuar pagos ni entregar dinero a terceros con ese propósito.

 

La gestión de un turno puede ser realizada por la persona que recibirá la prestación o por un familiar, sin necesidad de recurrir a intermediarios.

¿Cómo solicitar un turno?

 

Los usuarios de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano deben gestionarlo de manera presencial, de 6:00 a 19:00 horas, en las turneras ubicadas en el ingreso del Hospital por calle Urquiza.

 

Para la gestión deberá presentarse el DNI o una fotocopia del DNI del paciente. No se admitirán fotografías del documento exhibidas desde teléfonos celulares.

 

Aquellos usuarios que no residen en Gualeguaychú o Pueblo Bel-grano, podrán solicitar su turno a través de WhatsApp al 3446-241112.

En cuanto a los turnos para especialidades, requieren derivación médica. Deberá contarse previamente con la correspondiente indicación o derivación profesional.

 

A tal efecto, se recomienda realizar la consulta inicial con un médico clínico en el CAPS más cercano a su domicilio.

 

Qué hacer si no puedo concurrir al turno

 

En caso de no poder asistir al turno otorgado, se solicita comunicarlo con la mayor anticipación posible, a fin de permitir que ese turno pueda ser asignado a otro usuario.

 

La comunicación podrá realizarse vía WhatsApp a los siguientes números: 3446-241111 o 3446-663676.

 

Finalmente, el Hospital Centenario recuerda que ningún usuario debe abonar suma alguna para obtener un turno y recomienda utilizar única-mente los canales oficiales de comunicación y atención.

Temas

Hospital Centenario HOSPITAL GESTIÓN TURNOS

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