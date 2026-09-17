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Guale POLICIALES

El perro avisó que había un ladrón, y lograron atraparlo en su huida

Un hombre fue aprehendido tras un hurto en flagrancia en un domicilio

17 Sep, 2026, 13:39 PM
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En la mañana de este jueves, alrededor de las 9:30, personal policial del Comando Radioelectrico intervino en un hecho de hurto en flagrancia ocurrido en la intersección de calles Del Valle y Perón.

 

Según se informó, un hombre de 63 años se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó ladrar a su mascota en el garaje. Al salir, observó a un hombre dentro del lugar, próximo a su bicicleta. Al advertir la presencia del propietario, el sospechoso tomó un cubreasiento de automóvil y emprendió la fuga.

 

El damnificado inició una persecución que contó con la colaboración de un transeúnte, logrando reducir al sospechoso de 40 años, en la intersección de calles 3 de Caballería y Churruarín. Durante la huida, el aprehendido arrojó el elemento sustraído en la vía pública.

 

La Fiscalía de Propiedad tomó intervención en el hecho y dispuso las actuaciones de rigor. Asimismo, la denuncia fue recepcionada en el lugar del procedimiento. El hombre quedo alojado en la Jefatura Departamental.

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