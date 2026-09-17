Vecinos se movilizaron contra la instalación de una antena en el predio de obras sanitarias

El abogado Ricardo Luciano los asesora y acompaña a partir de la solicitud de algunos vecinos por su vinculación a temas ambientales.

En declaraciones a RADIO MÁXIMA, algunos vecinos comentaron: "nos enteramos el fin de semana pasado, de rebote, que el martes se cerraba el límite de tiempo para presentar algún reclamo frente a esto". También, la misma vecina agregó: "una chica armó la planilla desde Buenos Aires, la mandó, y todos nos pusimos a firmar".

"Un día quisieron poner la antena a las 2 de la mañana, vinieron con las máquinas y habían sacado todos los juegos de los niños. Hicieron un pozo y ahí iban a poner el hierro y el cemento, una vecina ve esto y nos lo comenta, y a partir de ahí nos movilizamos", relató otro de los vecinos que se reunieron frente al predio de Obras Sanitarias.

Sobre como se enteraron los vecinos de la colocación de la antena

"Nos enteramos por los medios y por las redes sociales, por el municipio nada, ellos dan por sentado que se va a hacer, no te consultan, y cuando te querés acordar la antena a está colocada".

"Nos enteramos y nos movilizamos".

"El temor no es si es o no perjudicial para la salud, lo que llama la atención es que el estudio ambiental le de favorable, y le da así porque lo hace el mismo personal, es decir Telecom. Es obvio que va a dar favorable. Estaría bueno que contraten una empresa privada y que haga el estudio, para ver realmente si da o no da un impacto negativo en el ser humano", aclararon.

"Queremos que la comunidad nos ayude, porque en años anteriores ya se logró gracias a la gente y a las firmas poder parar, la plataforma quedó hecha, pero cuando la gente se dio cuenta lo pudimos parar. No queremos que eso se levante, además hay mucha gente con cáncer", indicó una vecina sobre otro intento previo de la colocación de esta antena.

"Lo que preocupa es que desde la Municipalidad dicen que no es dañino para la salud".