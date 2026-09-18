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Guale FALLECIMIENTO

Falleció el querido Blas Wilfredo Omar Jaime considerado el último hablante de la lengua chaná

Tenía 92 años y la información sobre su fallecimiento trascendió en las últimas horas. Fue reconocido como el último hablante de la lengua chaná.

18 Sep, 2026, 09:58 AM
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Desde el Museo Almeida despidieron a un gran compañero con emotivas palabras. Resaltan en la memoria sus relatos y el gran aporte al conocimiento de la cultura chaná y a la preservación de la lengua.

 

“Gracias a su generosidad”, expresaron. Así lo despidió el equipo:

 

Con profundo respeto despedimos a Blas Wilfredo Omar Jaime, reconocido como el último hablante de la lengua chaná, quien falleció a los 92 años.

 

Blas fue un verdadero guardamemoria: durante años compartió palabras, relatos y conocimientos de la cultura chaná, contribuyendo a preservar una lengua que sobrevivió durante generaciones y que pudo ser registrada gracias a su memoria y a su generosidad.

 

Desde el Museo de Ciencias Naturales y Arqueología “Prof. Manuel Almeida” acompañamos a su familia y a la comunidad chaná en este momento, y renovamos nuestro compromiso con la conservación y difusión del patrimonio cultural de nuestra región”.

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FALLECIMIENTO Blas Wilfredo Omar Jaime CHANÁ

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