Este viernes se movilizan jubilados hacia el PAMI Gualeguaychú

La Asamblea de Jubilados de Gualeguaychú se movilizará este viernes a las 11 a la sede del PAMI, para entregar un petitorio con diversos puntos de la problemática de los afiliados.

Ana Gómez y Carmelo Muñoz, integrantes de la Asamblea de Jubilados de Gualeguaychú, anunciaron que “este viernes a las 11 iremos al PAMI en Gualeguaychú, en Andrade y Rocamora, para entregar un petitorio”.

“La situación del jubilado nacional es caótica, más de 5 millones de jubilados no llegan a cobrar 500 mil pesos, cuando en mi caso pago 70 mil pesos de gas, más la luz, el cable, y cuando el aumento otorgado no llega a 10 mil pesos”, manifestó Carmelo Muñoz.

“Hay que agregar el tema de los medicamentos, la cobertura no es como era antes, ni el servicio de los profesionales especializados que cobran plus, que yo los comprendo porque están cobrando 2 pesos del PAMI. La gente termina yendo al hospital, no sé hasta cuándo porque está saturado”, añadió.

Ana María Gómez destacó que “los docentes luchamos en solidaridad con los jubilados de la mínima, que son los más desprotegidos”.

“Hay muchos jubilados con depresión, la salud mental está mal, así que también por eso es importante salir, movilizarse y encontrarse con otras personas”, destacó.

Mencionó como ejemplo de la situación que “un jubilado pagó un sten 300 mil pesos, pero el PAMI se lo va a reintegrar entre 90 y 20 días…¿qué hace mientras tanto?”.