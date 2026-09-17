Recuperaron una bicicleta robada que había sido vendida por $40.000

Personal de la Comisaría Tercera recuperó una bicicleta que había sido denunciada como sustraída el pasado 16 de septiembre en Gualeguaychú.

El procedimiento comenzó alrededor de las 11:25, cuando efectivos acudieron a la intersección de Santiago Díaz y La Rioja, donde personal del Comando Radioeléctrico había demorado a un hombre de 28 años señalado como presunto autor del hurto.

Según se informó, la vestimenta del joven coincidía con la descripción aportada sobre el posible responsable. Tras dar intervención al Fiscal de Propiedad, fue trasladado a la Jefatura Departamental para su identificación, examen médico y control de antecedentes, y posteriormente recuperó la libertad.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos determinaron que la bicicleta habría sido vendida en un domicilio ubicado en inmediaciones de República Oriental y Clavarino.

En el lugar entrevistaron a una mujer de 34 años, quien manifestó que su hijo menor de edad había comprado de buena fe una bicicleta rodado 29, de características similares a la denunciada, a dos hombres por 40.000 pesos.

La mujer entregó voluntariamente el rodado a la Policía y la Fiscalía dispuso su formal secuestro. La bicicleta permanecerá en dependencia policial hasta concretar su restitución a la damnificada, una mujer de 33 años.

Temas POLICIALES