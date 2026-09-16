“Siga el Baile”: Hasta mañana se recibirán las inscripciones para el programa municipal

“El programa tiene por objetivo de encontrar a todos los adultos mayores de más de 50 años, en un mismo espacio donde vamos a tener actividades recreativas, deportivas, culturales y esparcimiento, con la participación de artistas locales”, describió en RADIO MÁXIMA, Juan Ignacio Olano, responsable de Desarrollo Humano de la Municipalidad.

“Esto forma parte de una idea del intendente, de que el envejecimiento de nuestros adultos mayores sea activo, dejando de lado aquel viejo modelo de que los adultos mayores deben transitar su ultima etapa en un lugar encerrados. El intendente no quiere eso y venimos creciendo a pasos agigantados”, expresó.

La cuarta edición de “Siga el Baile”, contó con la participación de 664 personas adultas mayores provenientes de distintos puntos de la ciudad.

En este marco, Olano recordó a todos los que deseen participar, que las inscripciones estarán abiertas hasta mañana jueves 17 de septiembre, en Luis N. Palma 691, desde las 7 de la mañana, hasta las 13 horas, en Desarrollo Humano.

Hasta el momento, hay inscriptas unas 620 personas, y se cree que superarán ampliamente los 700.

“Esto forma parte de toda una política integral de poner a las personas adultas mayores en el centro de la escena. La mayor satisfacción es verlos disfrutar. He tenido que escuchar crítica de algunos sectores, pero no es solamente pasar música. Son adultos mayores que hasta hace dos o tres meses, estaban encerrados en sus casas, y ahora están esperando cuando es la próxima fecha para venir e inscribirse”, observó Olano.

El Ejercito de Gualeguaychú colaborará con el programa, brindando el almuerzo para los participantes.

“Invitamos a todos los adultos mayores, que vengan a la secretaría. El sábado va a ser un día hermoso, con tenis de mesa, taller de murga, gimnasia, o compartir el almuerzo, y un sinfín de actividades para todos los adultos mayores”, indicó el funcionario.

Los inscriptos deberán llevar plato y cubiertos propios para el almuerzo. Y si desean también pueden llevar una reposera.

Se espera además, durante la jornada, brindar capacitaciones para prevenir estafas telefónicas.