La CGT Gualeguaychú tiene nueva conducción: Lapeyre, de Camioneros y Leiva de Aceiteros

En la reunión en el sindicato de Luz y Fuerza, se logró un consenso para elegir la nueva conducción, bajo la coordinación de la Secretaría del Interior de la CGT nacional, en representación de Mariela Ponce, secretaria general de ATSA Entre Ríos. ´

“Resulta especialmente significativo que, después de muchos años, un delegado regional participará del acto de traspaso e integrará la misma lista de la nueva conducción, hecho que evidencia el grado de madurez institucional alcanzado”, se destacó en un comunicado. Claudio De los Santos, que hasta ahora el secretario general, será encargado de prensa.

Entre los principales objetivos, la CGT anunció “defender los derechos laborales, proteger las fuentes de trabajo con industria nacional y sostener la permanente lucha por un salario justo”.

Agregó el comunicado que “es imprescindible enderezar el rumbo para incluir a las trabajadoras y los trabajadores desocupados, subocupados y precarizados, garantizando condiciones dignas y un horizonte de integración plena”.

La nueva conducción

Secretario Regional: Leandro Fabian Albero Lapeyre (Camioneros)

Secretario Adjunto : Diego Orlando Leiva ( Aceiteros)

Secretario Gremial: Claudio Martin Gomez (Quimico Z)

Secretario Organización: Jorge Vera (Sanidad)

Secretario Administrativo: Carlos Dario Deni ( Petróleo y Gas)

Secretario de Prensa: Claudio Alfredo Maria De Los Santos (Luz y Fuerza)

Secretario Relaciones Institucionales y Estadísticas: Julio Cesar Benedetti (Estaciones de Servicio)

Secretario Vivienda y Turismo: Marcelo Javier Huck (Satsaid)

Secretario de Políticas Económicas y Empleo: Fernando Daglio ( UOMA)

Secretario Acción Social y Economía Popular: Ponce Luis Miguel ( UATRE

Secretario de Actas: Dario Ernesto Spomer (Upcn)

Secretario de Finanzas: Felix Alberto Coto (Carne)

Secretario de Derechos Humanos: Juan Manuel Garay ( UEJN)

Secretaría Igualdad de Oportunidades y Género: Andrea Noguera (UTI)

Secretario de Capacitación: Fabio Ariel Omar Cabellier (Gastronómico)

Secretaría de Salud: Ariel Fabio Pylypec (Bancario)

Secretario de Políticas Educativas: Marcelo Ferrari (Sadop)

Secretario de Seguridad y Salud Ocupacional: Sergio Luis Martinez (SOEVER)

Secretaria Cultura, Ciencia y Producción Bernigaud Jose Luis (Amet)

Secretario de Estadística y Defensa del Consumidor: Hector Miguel Montengro(AEFIP)

Vocales Rocio Marin ( UDA) Revisor de Cuentas y Silvia De Armas (SUTERH)