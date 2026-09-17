 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale DEFENSA CIVIL

Defensa Civil cuenta con una sala de monitoreo hidrometeorológico para la cuenca y la región

El espacio funciona en la sede de Defensa Civil y permite seguir lluvias, niveles de ríos, represas, estaciones meteorológicas y sensores, junto con un sistema de comunicación VHF destinado a emergencias.

17 Sep, 2026, 20:30 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

La Dirección de Defensa Civil del Gobierno de Gualeguaychú incorporó un centro de seguimiento que reúne información de diferentes organismos y fuentes para analizar el comportamiento hidrometeorológico de la región y disponer de más herramientas ante situaciones que requieran intervención.

 

“Se ha montado una sala de situación o centro de monitoreo donde se están viendo en tiempo real distintas variables climatológicas e hídricas”, explicó el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani.

 

Desde las pantallas instaladas en la sede se realiza el seguimiento de las precipitaciones registradas en toda la cuenca del río Gualeguaychú y de los niveles del curso de agua. Para ello se dispone de información proveniente de sensores propios y de tres estaciones del Instituto Nacional del Agua, a las que se incorporarán los nuevos equipos cuya instalación se encuentra en marcha.

 

El monitoreo también comprende la cuenca del río Uruguay desde territorio brasileño hacia aguas abajo. Entre la información disponible se observan datos hidrológicos vinculados a la represa de Foz do Chapecó, en Brasil, y al complejo hidroeléctrico de Salto Grande, además de los niveles generales publicados por Prefectura Naval Argentina. La central de Foz do Chapecó dispone públicamente datos sobre niveles y caudales del río Uruguay, mientras que el Sistema Nacional de Información Hídrica reúne registros de distintas redes y estaciones del país.

 

A estos registros se suma el seguimiento meteorológico mediante distintas plataformas y estaciones que permiten observar precipitaciones, temperatura, viento y otros parámetros. La sala incluye además la información generada por la estación meteorológica propia instalada en el predio, complementada con datos del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes regionales. El SMN dispone de sistemas de monitoreo de precipitaciones y radares para el seguimiento de las condiciones meteorológicas.

 

Como parte de esta incorporación, Defensa Civil también amplió su capacidad de comunicación mediante la instalación de una repetidora VHF destinada a situaciones de emergencia. El sistema se integra a las comunicaciones utilizadas diariamente por el área y busca disponer de una vía operativa adicional ante contingencias.

 

La concentración de toda esta información en un mismo espacio permite observar simultáneamente qué sucede en la cuenca local y en otros puntos que pueden incidir sobre los ríos de la región, facilitando el seguimiento de las condiciones y la toma de decisiones ante posibles emergencias.

Temas

DEFENSA CIVIL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso