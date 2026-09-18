Ante la creciente demanda, Salud Mental busca fortalecer el servicio de atención

La reunión de trabajo conjunto constituyó una instancia de gran importancia para fortalecer el abordaje integral de las problemáticas de salud mental y avanzar en estrategias conjuntas que permitan dar respuesta a las necesidades actuales de la comunidad.

Durante el encuentro se abordaron distintos ejes vinculados al funcionamiento y proyección del Servicio de Salud Mental, en el marco del Decreto Provincial N.º 2130/20, que establece lineamientos para la organización y fortalecimiento de las políticas públicas en salud mental.

Uno de los principales temas analizados fue el incremento sostenido de la demanda de atención en salud mental, situación que plantea nuevos desafíos para los equipos de salud y requiere fortalecer las estrategias de prevención, asistencia, seguimiento y acompañamiento de las personas y sus familias.

Asimismo, se destacó el funcionamiento del servicio en sus tres áreas fundamentales: atención ambulatoria, emergencias e internación, entendidas como componentes articulados de una atención integral y continua. El fortalecimiento de cada uno de estos espacios resulta fundamental para garantizar respuestas adecuadas y oportunas ante las distintas situaciones de salud mental que se presentan en la comunidad.

Otro de los ejes centrales fue la necesidad de continuar avanzando en el fortalecimiento de la estructura y conformación del recurso humano, incorporando y consolidando los perfiles profesionales necesarios para sostener el crecimiento de la demanda y mejorar la calidad de las prestaciones.

En este sentido, se planteó como una necesidad prioritaria el desarrollo de una red pública de salud mental, integrada por dispositivos territoriales que permitan ampliar el acceso a la atención, favorecer la continuidad de los tratamientos y evitar que el hospital sea el único punto de referencia para las personas que requieren acompañamiento.

La construcción de una red territorial permitirá acercar las respuestas de salud mental a los distintos espacios donde transcurre la vida cotidiana de la población, fortaleciendo la prevención, la atención comunitaria, el seguimiento y la articulación entre los diferentes niveles del sistema sanitario.

De esta manera, gracias al trabajo conjunto entre el Hospital Centenario y las autoridades provinciales, se logran identificar necesidades concretas y establecer líneas de acción orientadas a fortalecer el sistema público de salud mental y garantizar el derecho de la comunidad a una atención accesible, integral y de calidad.

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