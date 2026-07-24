Promueven el accionar de los Consorcios Camineros en el departamento Gualeguaychú

En la ocasión el director subadministrador de Vialidad Provincial, José Palacios, recibió a vecinos de la zona de Perdices y Costa Uruguay Sur en Gualeguaychú, quienes expusieron sus inquietudes, propuestas de trabajo y necesidades en materia de conservación de caminos. Desde el ente vial se planificaron las zonas rurales a mantener a través del traslado, distribución y compactación de material (brosa y ripio).

Al respecto, el secretario de la Comisión, Rafael Puente, expresó: "Nosotros hace un año venimos con la idea de conformar un Consorcio Caminero para mantener los caminos rurales de nuestra zona, de esa manera, este mes empezamos a operar e involucrarnos sabiendo que este gobierno provincial está en línea con nuestros objetivos de contar con trazas en buen estado para sacar la producción por la ruta nacional 14 y otros puntos estratégicos".

Por último, indicó: "Nos vamos con el compromiso de seguir los tramites administrativos para concretar en tiempo y forma los plazos de trabajos, y seguir trabajando firmemente con Vialidad para poder cumplir con los caminos de nuestra zona que necesitan atención".

Participaron del encuentro, el presidente de la Comisión, Mariano Ezchasarreta; el tesorero, Alejandro Caviglioni, y el vicepresidente Demetrio Melchiori.