 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CONSORCIOS CAMINEROS

Promueven el accionar de los Consorcios Camineros en el departamento Gualeguaychú

Directivos de Vialidad Provincial continúan con las reuniones informativas para explicar a vecinos y el sector productivo el mecanismo y la función que vienen ejerciendo los Consorcios.

24 Jul, 2026, 11:00 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

En la ocasión el director subadministrador de Vialidad Provincial, José Palacios, recibió a vecinos de la zona de Perdices y Costa Uruguay Sur en Gualeguaychú, quienes expusieron sus inquietudes, propuestas de trabajo y necesidades en materia de conservación de caminos. Desde el ente vial se planificaron las zonas rurales a mantener a través del traslado, distribución y compactación de material (brosa y ripio).

 

 

Al respecto, el secretario de la Comisión, Rafael Puente, expresó: "Nosotros hace un año venimos con la idea de conformar un Consorcio Caminero para mantener los caminos rurales de nuestra zona, de esa manera, este mes empezamos a operar e involucrarnos sabiendo que este gobierno provincial está en línea con nuestros objetivos de contar con trazas en buen estado para sacar la producción por la ruta nacional 14 y otros puntos estratégicos".

 

 

Por último, indicó: "Nos vamos con el compromiso de seguir los tramites administrativos para concretar en tiempo y forma los plazos de trabajos, y seguir trabajando firmemente con Vialidad para poder cumplir con los caminos de nuestra zona que necesitan atención".

 

Participaron del encuentro, el presidente de la Comisión, Mariano Ezchasarreta; el tesorero, Alejandro Caviglioni, y el vicepresidente Demetrio Melchiori.

Temas

CONSORCIOS CAMINEROS

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso