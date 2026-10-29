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Guale POLICÍA

En Gualeguaychú se registran, en promedio, tres delitos contra la propiedad por día

El jefe de Operaciones de la Policía, comisario Osvaldo Adolf, señaló que las fuerzas de seguridad trabajan para mantener o reducir esa cifra. Además, informó que en lo que va del año fueron aprehendidas 710 personas por distintos delitos.

29 Oct, 2026, 13:28 PM
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"La denuncia es muy importante, es lo que nos lleva a nosotros a realizar enfoques de prevención, cuando aumentamos la presencialidad el delincuente empieza a salir de esa jurisdicción y a delinquir en otra, cuando lo sacamos de la "comodidad" es donde comete la mayor cantidad de errores", dijo Adolf.

 

Sobre las personas en situación de calle

"No hay que confundir las personas que tienen un lugar o una vivienda pero continuamente está deambulando en horas nocturnas, de acuerdo donde lo encuentra la noche ahí es donde pernocta. Las personas que están en situación de calle son las mínimas. No llegaban a 10 o 12 personas. Hay personas que están de paso por la ciudad, la mayoría no llegan a los 30 días. El número total de todo sería 50 personas aproximadamente".

 

Seguridad en el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

"Entendimos que iban a venir 500 personas del extranjero, pero a la vez también iban a venir personas que se iban a querer aprovechar de esa situación. Nuestra participación fue gradual, con el devenir de los días fuimos cambiando la presencia en el lugar y también las formas. También teníamos que tener en cuenta que los competidores terminaban su competición y dejaban su embarcación en la vereda y se iban a dormir o a descansar".

 

"Queríamos que se lleven una buena impresión de la ciudad". "Si aumentábamos mucho el uniformado por ahí para el extranjero dábamos la sensación de que era un lugar inseguro, todos esos conceptos los tenemos que evaluar".

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