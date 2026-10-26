Convocan a concurso para cubrir una Secretaría de la Cámara Laboral

La inscripción estará abierta del 2 al 6 de noviembre de 2026, inclusive, de 8 a 12, en la sede de la Cámara, ubicada en calle Mitre Nº 25 de Gualeguaychú.

Las personas interesadas deberán presentar su DNI, títulos y antecedentes, con la documentación respaldatoria correspondiente, e informar un correo electrónico que constituirá el domicilio legal para las notificaciones referidas al concurso. Además, se deberán enviar por correo electrónico una copia digital de la documentación presentada en papel a [email protected].

El examen de oposición se realizará el 20 de noviembre de 2026, a las 14.30, en la sede del organismo o, si la cantidad de inscriptos lo requiere, en otro lugar que se informará oportunamente.

La evaluación será escrita, en computadora y mediante el sistema Lex Doctor, e incluirá el desarrollo de temas jurídicos, la elaboración de proyectos y resoluciones y la búsqueda de jurisprudencia. Tendrá una duración máxima de cinco horas.

Los requisitos, el reglamento y el temario del concurso están disponibles en la página web del Poder Judicial de Entre Ríos y en la Secretaría del Concurso. Link :

https://www.jusentrerios.gov.ar/concursados/concurso-abierto-de-oposicion-y-antecedentes-p-cubrir-el-cargo-de-secretaria-de-la-camara-de-apelaciones-sala-laboral-de-gualeguaychu/

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