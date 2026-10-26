Quedó sin efecto una denuncia por presunta tentativa de estafa a un comercio

Una comerciante de Gualeguaychú se presentó este lunes a la Fiscalía, para retirar una denuncia que había realizado contra dos compradores.

El sábado último, la comerciante vendió a dos personas una mochila, un morral, cintos, un mate y un paquete de yerba, entre otros productos. La compradora exhibió el comprobante del envío para el pago, pero al pasar los minutos y las horas y no impactar el dinero en su cuenta, la vendedora formuló una denuncia el mismo sábado y se negó a entregar los productos elegidos por los clientes. La suma total de la compra ascendía a más de 400 mil pesos.

Ante la situación, por orden de la Fiscalía, la Policía detuvo a la mujer y al hombre, quienes estuvieron alojados hasta el domingo en dependencias policiales por presunta “tentativa de estafa”.

Finalmente, el pago impactó en la cuenta bancaria de la comerciante, quien este lunes dio aviso a la Fiscalía.

Inicialmente, se interpretó que el comprobante de pago podría ser “falso” y por eso se dispuso la detención de las dos personas.

La mujer que fue detenida, se manifestó al respecto y señaló que considera haber vivido una injusta situación, además de los malos momentos que también debieron vivir sus familiares.

Aunque la señora destacó el buen trato que recibió en la Comisaría de Familia y Minoridad, lamentó cómo se desarrollaron los hechos.