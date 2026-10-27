Un portero fue detenido acusado de entrar con una llave a un departamento para robar

Un hombre de 59 años fue detenido durante la tarde de este martes en Gualeguaychú, acusado de ingresar sin autorización a un departamento del edificio donde trabaja como portero e intentar sustraer un bolso que contenía dinero en efectivo y objetos personales.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 15:00, en un edificio ubicado en inmediaciones de avenida Luis N. Palma, donde intervino personal del Comando Radioeléctrico tras recibir un aviso por un presunto hecho de tentativa de hurto y violación de domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 30 años, quien relató que se encontraba descansando en su departamento cuando comenzó a escuchar ruidos provenientes de la puerta de ingreso.

Según su testimonio, poco después advirtió que alguien estaba manipulando un bolso ubicado cerca de la salida. Al levantarse para comprobar qué sucedía, se encontró con el portero del edificio dentro de su vivienda.

El denunciante manifestó que el hombre habría ingresado utilizando una llave que, según aseguró, nunca le había entregado.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso intentaba llevarse un bolso que contenía dinero en efectivo y pertenencias personales.

Ante esta situación, los policías procedieron a la aprehensión del hombre de 59 años y al secuestro de una llave, considerada de interés para la investigación.

Se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad en turno, mientras que personal de la División Policía Científica realizó las diligencias correspondientes en el lugar.

El hecho es investigado como tentativa de hurto y violación de domicilio.

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